Venezuela presentó la Gran Misión Vuelta a la Patria en foro global de Ginebra

Durante el encuentro con agencias internacional se evaluaron protocolos, esquemas de inversión, estadísticas y logros orientados a garantizar el retorno seguro de los connacionales

CIUDAD MCY.-El jefe de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Mervin Maldonado, expuso los alcances de esta política pública en el Foro Global de Evaluación de Impacto 2026, celebrado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza.

Durante el encuentro, desarrollado con representantes de agencias internacionales como ACNUR, OCHA, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se evaluaron protocolos, esquemas de inversión, estadísticas y logros orientados a garantizar el retorno seguro de los connacionales.

«Valoramos el contexto, la política pública, el sistema y protocolo, la inversión, la evidencia recabada, estadísticas, logros, retos y sobre todo el valor humano, para seguir garantizando un retorno seguro y sostenible», indicó Maldonado a través de redes sociales.

El alto funcionario además destacó que la delegación venezolana recibió reconocimientos internacionales por la labor desempeñada con la Gran Misión Vuelta a la Patria, y colocó a disposición del organismo global la experiencia acumulada en la ejecución del programa.

FUENTE: GLOBOVISION

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL