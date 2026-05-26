Venezuela presenta avances en seguridad alimentaria en Semana de la Nutrición en Roma

CIUDAD MCY.- Una delegación de la República Bolivariana de Venezuela participa activamente en la Semana de la Nutrición en Roma 2026 (Rome Nutrition Week – RNW26) que se celebra del 25 al 28 de mayo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La iniciativa es un espacio multilateral clave para el intercambio de experiencias, innovación y transformación de sistemas agroalimentarios sostenibles.

Durante el encuentro, la representación venezolana expone sus avances y políticas públicas distribuidas en los siguientes ejes estratégicos: biodiversidad, cultura y alimentos ancestrales; sistemas agroalimentarios sostenibles e innovación alimentaria; participación comunitaria y rol de las mujeres rurales y pescadoras, y Cooperación Sur-Sur y estrategias de fortalecimiento nutricional.

En la primera jornada, enmarcada en el bloque «Nutrition Evidence and Innovation for Shaping Agrifood Systems Transformation», el equipo técnico participó en mesas de cooperación internacional. Además, presentaron una demostración culinaria amazónica ancestral para visibilizar el valor nutricional y cultural de los saberes territoriales del país.

La delegación nacional está integrada por el viceministro de Empresas y Servicios del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPPAL), Juan Carlos Piñero Ysea; el director de Asuntos Internacionales del MINPPAL, Oswaldo Elbano Suárez Correa; el subdirector técnico del Instituto Nacional de Nutrición (INN), Ever Onaiver Gutiérrez Peña, entre otras autoridades.

Además, cuenta con el acompañamiento de la embajadora Marilyn Di Luca Santaella, representante permanente ante la ONU en Roma. Su participación refuerza la agenda de articulación regional del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), cuya Presidencia Pro Témpore es ejercida actualmente por Venezuela.