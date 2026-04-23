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Venezuela ratificó cooperación con EEUU basada en el respeto

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PorRafael Velásquez

Abr 23, 2026

CIUDAD MCY- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el Gobierno Nacional espera dar continuidad a la agenda de trabajo conjunta con los Estados Unidos, tras la llegada de un nuevo encargado de negocios a la sede diplomática en el país.

Al darle la bienvenida al representante estadounidense, la alta funcionaria destacó que la relación bilateral debe fundamentarse en el respeto mutuo y en una dinámica de cooperación que genere beneficios equitativos para ambas naciones, en el marco de una diplomacia de paz y entendimiento.

Rodríguez señaló que, si bien se han registrado avances y adelantos en las conversaciones previas, aún queda camino por recorrer para normalizar plenamente los vínculos diplomáticos y económicos.

En este sentido, enfatizó que la agenda de trabajo debe estar orientada a un esquema de ganar-ganar que favorezca el desarrollo de los dos pueblos, siempre partiendo del reconocimiento de la soberanía venezolana y el cese de las presiones externas que dificultan el intercambio comercial y político.

Finalmente, la presidenta encargada reiteró la posición firme de Venezuela sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales que pesan sobre la nación.

FUENTE: AVN

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Por Rafael Velásquez

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