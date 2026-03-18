Venezuela recibió a 142 connacionales procedentes de EEUU

CIUDAD MCY.- Venezuela recibió este miércoles a 142 connacionales procedentes de Miami, Florida, en el vuelo número 124 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, consolidando la política de reunificación familiar y la cooperación diplomática entre Caracas y Estados Unidos.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Interior y Justicia a través de su cuenta en Telegram, en el cual destaca que en el vuelo llegaron 116 hombres, 15 mujeres, 1 adolescente y 10 niños, quienes fueron atendidos y recibidos por las autoridades nacionales.

Este gesto forma parte de un proceso en constante evolución centrado en el bienestar de los venezolanos que desean reencontrarse con sus familias, ofreciendo un ambiente seguro y acogedor para su regreso.

El Gobierno, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, afirmó que continuará trabajando para asegurar que todos los venezolanos que decidan retornar a su tierra natal, sin importar su situación, tengan la oportunidad de participar activamente en la reconstrucción del país.

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FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA