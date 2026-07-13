Venezuela recibe más de 60.000 paquetes de insulina provenientes de Rusia

CIUDAD MCY.- Más de 60.000 paquetes de insulina llegaron a Venezuela como parte de la asistencia humanitaria enviada por la compañía farmacéutica rusa Geropharm para reforzar la atención médica de los pacientes con diabetes.

“El 12 de julio, un avión de carga ruso An-124 Ruslan aterrizó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía con ayuda humanitaria para los afectados por el devastador terremoto en Venezuela”, afirmó la empresa citada por Sputnik.

Geropharm detalló que actualmente suministra a Venezuela cinco medicamentos esenciales para el tratamiento de la diabetes, entre ellos análogos de insulina de acción ultrarrápida y prolongada, además de tres tipos de insulina humana genéticamente modificada

Además, el ente recordó que durante el primer semestre de 2026 inició el suministro de Semavic, el análogo ruso de Ozempic utilizado para tratar determinados casos de diabetes y obesidad.

FUENTE : AGENCIA

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