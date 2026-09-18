Venezuela recibió a la secretaria general de la AEC para impulsar la cooperación

CIUDAD MCY.-La ciudad de Caracas recibió este jueves a la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), Noemí Espinoza Madrid, con motivo de la celebración de la tercera reunión de la subcomisión encargada de abordar la problemática del sargazo.

De acuerdo a la información publicada por el Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, durante el recibimiento oficial llevado a las instalaciones de la Casa Amarilla, las autoridades diplomáticas nacionales extendieron la bienvenida a la alta representante, resaltando la participación activa del país dentro de las prioridades de la agenda regional.

El cónclave multilateral tiene como propósito central coordinar planes conjuntos de acción, promover la transferencia tecnológica y desarrollar estrategias orientadas al aprovechamiento industrial, con el fin de mitigar el impacto ambiental que genera el sargazo en las zonas costeras. De este modo, la iniciativa busca consolidar acciones orientadas hacia la resiliencia climática y la cooperación internacional para la protección del entorno caribeño.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL