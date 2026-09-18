Donald Trump evalúa reunirse con Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU

CIUDAD MCY.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, evalúa sostener una reunión bilateral con la mandataria de Venezuela, Delcy Rodríguez, la próxima semana en la ciudad de Nueva York, según reveló una publicación del portal de noticias Axios.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio especializado, la cita de alto nivel estaría prevista preliminarmente para el martes 22 de septiembre, en la antesala de los debates de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aunque la agenda definitiva aún no ha sido confirmada por la Casa Blanca.

El 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU inició sus actividades el pasado 8 de septiembre, contemplando su debate general de alto nivel entre el 22 y el 26 de septiembre, con una jornada final programada para el día 28.

La eventual conversación entre ambos líderes daría continuidad a las declaraciones ofrecidas por el mandatario estadounidense el pasado domingo, cuando dejó abierta la posibilidad de concretar un diálogo directo con la presidenta venezolana.

FUENTE: AVN

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