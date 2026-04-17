Venezuela recupera derechos y activos congelados en el FMI

CIUDAD MCY.-La presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, calificó como una «victoria diplomática» la recuperación de los derechos y activos congelado de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así lo manifestó este viernes 17 de abril, desde el Centro Nacional de Acción Social por la Música, donde encabezó los actos conmemorativos del Día Nacional del Cuatro.

«La recuperación de nuestra representación ante este organismo internacional es muy importante, es una gran noticia para Venezuela, es una victoria de la diplomacia venezolana, porque estamos recuperando no solamente las responsabilidades que tenemos dentro del organismo, sino también los derechos y activos congelados que tiene nuestro país en este organismo», subrayó.

De acuerdo con la mandataria, dichos recursos serán invertidos de manera inmediata en la recuperación de los servicios públicos básicos del país.

FUENTE: LA IGUANA

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