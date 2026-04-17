Designado el Dr. Carlos Alvarado como nuevo Ministro del Poder Popular para la Salud

CIUDAD MCY.-La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes, a través de su canal oficial de Telegram, la designación del Dr. Carlos Alvarado como nuevo ministro del Poder Popular para la Salud.

Alvarado, es médico venezolano, egresado de la UCV, y ya estuvo al frente de esta cartera, desempeñando un papel fundamental en la atención y protección del pueblo venezolano, especialmente, en la primera línea de combate en la pandemia de la COVID-19, explicó la Mandataria Nacional Encargada en su mensaje.

Rodríguez, agradeció a la Dra. Nuramy Gutiérrez por su valiosa labor al frente de este Ministerio e informó que ahora «ejercerá como Rectora de la Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS) “Hugo Chávez Frías”, donde con su profesionalismo continuará aportando a la formación de nuevos profesionales de la medicina al servicio de los venezolanos y las venezolanas.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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