Venezuela Ríe 2026 promueve cuidado ambiental en el parque “Henri Pittier”

A través de dinámicas ecológicas y muestras de fauna, flora y actividades familiares desplegaron su agenda recreativa en el icónico parque

CIUDAD MCY.- Como parte de las orientaciones dadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y el Ministerio de Ecosocialismo Aragua, se realizaron actividades recreativas que forman parte del Plan vacacional “Venezuela Ríe 2026” en los espacios del Parque Nacional “Henri Pittier”.

Durante esta actividad, el gerente estatal del Instituto Nacional de Parques (Inaparques), José Parra, resaltó que el parque se encuentra en completa operatividad para todas las personas de la entidad aragüeña que quieran visitar sus espacios durante esta temporada de vacaciones.

Asimismo, señaló que el horario de entrada al público es de martes a domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con un costo de 1$ la entrada.

Asimismo, durante la actividad recreativa se realizaron exposiciones del Centro Nacional de Recursos Genéticos, en el que se mostró la diversidad de toda la fauna y flora del territorio nacional.

De igual manera, se hicieron dinámicas con el propósito de poder concienciar a las personas sobre el cuidado del medio ambiente y del planeta, entre ellas escribir mensajes en los parabrisas de los carros.

Finalmente, los visitantes se mostraron felices durante su visita al parque, destacando el buen estado en el que se encuentra. A propósito, la visitante Yonara Castillo destacó el tiempo que compartió con su familia durante el recorrido durante la temporada vacacional.

“Me encanta la naturaleza, al momento de entrar al parque y ver las montañas me hizo sentir muy bien y es hermoso en verdad, por lo que aproveché de venir con mi familia” expresó Castillo.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

FOTOS | CIUDAD MCY

.