Gobierno regional entregó a delegaciones científicas equipamiento y uniformes

‎La dotación se realizó a los participantes de la Olimpiadas de Robótica 2026 y Olimpiadas Venezolanas de Astronomía

‎CIUDAD MCY.-:En respuesta a los compromisos adquiridos, la gobernadora Joana Sánchez hizo entrega de instrumentos prácticos y uniformes al semillero científico que representó a la entidad en competencias nacionales, de manera articulada con la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (Fundacite).

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‎Los jóvenes participantes de las Olimpiadas de Robótica 2026 recibieron 18 kits, con piezas y elementos para sus prácticas y el ensamblado de futuros proyectos.

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‎Entretanto, la delegación de las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía fue dotada de chaquetas, esto como parte de la uniformidad del equipo y un reconocimiento a su destacada intervención.

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‎Durante el encuentro, la mandataria regional tuvo la oportunidad de compartir con la muchachada, observar sus investigaciones en las distintas áreas y anunciar las nuevas estrategias e incentivos para el ámbito científico y tecnológico, en beneficio del semillero.

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‎»Nos hemos comprometido con los semilleros científicos y el desarrollo de espacios para fortalecer su aprendizaje en áreas como la robótica, electrónica, astronomía, matemáticas, lógica, biología, ambiente, física, química, ciencias de la tierra y del mar, tal como está planteado en el Plan de la Aragüeñidad», subrayó Sánchez.

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‎Esta acción no sólo reafirmó el compromiso de las políticas públicas en materia de educación de la generación de relevo, sino también, incentivo a niños y jóvenes a continuar su formación, como parte de las estrategias vocacionales.

THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS | PRENSA GBA

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