Gobierno regional entregó a delegaciones científicas equipamiento y uniformes

La dotación se realizó a los participantes de la Olimpiadas de Robótica 2026 y Olimpiadas Venezolanas de Astronomía
CIUDAD MCY.-:En respuesta a los compromisos adquiridos, la gobernadora Joana Sánchez hizo entrega de instrumentos prácticos y uniformes al semillero científico que representó a la entidad en competencias nacionales, de manera articulada con la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (Fundacite).
Los jóvenes participantes de las Olimpiadas de Robótica 2026 recibieron 18 kits, con piezas y elementos para sus prácticas y el ensamblado de futuros proyectos.
Entretanto, la delegación de las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía fue dotada de chaquetas, esto como parte de la uniformidad del equipo y un reconocimiento a su destacada intervención.
Durante el encuentro, la mandataria regional tuvo la oportunidad de compartir con la muchachada, observar sus investigaciones en las distintas áreas y anunciar las nuevas estrategias e incentivos para el ámbito científico y tecnológico, en beneficio del semillero.
»Nos hemos comprometido con los semilleros científicos y el desarrollo de espacios para fortalecer su aprendizaje en áreas como la robótica, electrónica, astronomía, matemáticas, lógica, biología, ambiente, física, química, ciencias de la tierra y del mar, tal como está planteado en el Plan de la Aragüeñidad», subrayó Sánchez.
Esta acción no sólo reafirmó el compromiso de las políticas públicas en materia de educación de la generación de relevo, sino también, incentivo a niños y jóvenes a continuar su formación, como parte de las estrategias vocacionales.
THAIMARA ORTIZ
FOTOS | PRENSA GBA