Venezuela y Banco Mundial revisan cooperación en materia de desarrollo

CIUDAD MCY.-El viceministro para Temas Multilaterales de Venezuela, Joaquín Pérez Ayestarán, se reunió con representantes del Banco Mundial, en Caracas, para la cooperación en materia de desarrollo, recuperación y reconstrucción, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional.

El encuentro permitió revisar oportunidades de cooperación y el acompañamiento que la institución financiera internacional puede brindar, conforme a las prioridades nacionales y a los esfuerzos orientados al bienestar del pueblo venezolano, citó la cancillería.

Pérez Ayestarán también se reunió con los embajadores de Cuba, Jorge Luis Mayo; de Sudáfrica, Lindiwe Michelle Maseko; y el jefe de Misión de la República de Corea, Hansang Lee, para revisar aspectos de la agenda multilateral.

El ministerio indicó que en estos encuentros se identificaron espacios de convergencia y desafíos compartidos, con énfasis en el diálogo, la cooperación y la coordinación internacional. Estas reuniones entre Venezuela y el Banco Mundial reiteran la posición de Venezuela de utilizar el diálogo como herramienta para construir confianza.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL