Arriban al Aeropuerto José Antonio Anzoátegui dos vuelos de Vuelta a la Patria con 379 venezolanos

CIUDAD MCY.-Un total de 379 venezolanos retornaron al país este miércoles a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, ubicado en Barcelona.

Los vuelos que llegaron al territorio nacional fueron el 170 y el 171, con 206 y 173 personas a bordo, respectivamente.

Los aviones provinieron de Estados Unidos y trasladaron de regreso a los venezolanos para propiciar el reencuentro con sus familias.

El Plan Vuelta a la Patria es un programa social del Estado venezolano diseñado para facilitar el regreso voluntario, seguro y gratuito de los migrantes.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL