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Venezuela y Brasil consolidan cooperación científica en arqueología

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PorRafael Velásquez

Abr 14, 2026

CIUDAD MCY.- Una delegación de la Universidad de São Paulo (USP) visitó el Laboratorio de Arqueología del Centro de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic) y promovió una agenda conjunta para investigar el pasado ancestral de Suramérica, con énfasis en nuevas metodologías y cooperación científica.

Durante la estancia, especialistas brasileños revisaron materiales arqueológicos resguardados en el Centro de Antropología. Esta evaluación definió futuras líneas de estudio y marcó el inicio de proyectos compartidos, según reportó el departamento de prensa del Ministerio para Ciencia y Tecnología (Mincyt).

El equipo también encabezó encuentros académicos dirigidos a investigadores y estudiantes. En estas actividades presentaron avances en bioantropología, arqueogenómica y análisis de isótopos aplicados a la región.

Asimismo, los expertos compararon tradiciones cerámicas como la Saladoide y la Arauquinoide. Este análisis resaltó conexiones históricas entre las cuencas del Amazonas y el Orinoco.

El intercambio permitió identificar coincidencias técnicas y metodológicas entre ambas instituciones. Estas coincidencias facilitan la proyección de una colaboración sostenida en el tiempo.

La visita tuvo como propósito fortalecer la investigación regional y consolidar vínculos entre Venezuela y Brasil. También permitió valorar las capacidades científicas y el patrimonio resguardado en el Ivic.

La iniciativa buscó integrar recursos académicos y tecnológicos para profundizar en la evolución cultural y tecnológica del continente.

En América Latina, la cooperación científica entre instituciones resulta clave para ampliar el conocimiento sobre sociedades prehispánicas. Estos esfuerzos permiten compartir datos, metodologías y colecciones patrimoniales.

Centros como la Universidad de São Paulo desarrollan amplios programas de investigación arqueológica con importantes colecciones y proyectos internacionales.

Estas alianzas fortalecen la producción científica regional y contribuyen a reinterpretar el pasado desde perspectivas integradas.

 

FUENTE: AVN

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