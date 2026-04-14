Asamblea Nacional se sumará a peregrinación para exigir levantamiento de sanciones

CIUDAD MCY.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, señaló que se sumarán a la Gran Peregrinación Nacional por la Paz y el Fin del Bloqueo, que se efectuará del 19 de abril al 1 de mayo, para exigir el cese de las medidas coercitivas unilaterales e ilegales impuestas contra Venezuela.

“Nos sumamos a la peregrinación nacional anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para exigir el levantamiento total de las sanciones contra Venezuela”, destacó el diputado a través de redes sociales este martes.

El parlamentario resaltó que la peregrinación recorrerá el territorio nacional en exigencia del cese de sanciones económicas y con el fin de promover la unidad nacional.

El presidente del Poder Legislativo agregó que la convocatoria busca demandar la restitución del bienestar social sin interferencias extranjeras.

FUENTE: AVN

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