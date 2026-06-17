Venezuela y Brasil fortalecen alianzas en sector farmacéutico

CIUDAD MCY.- Autoridades del sector Salud de Venezuela y una delegación de Brasil sostuvieron un encuentro estratégico en la sede del Instituto Nacional de Higiene Dr. Rafael Rangel, en Caracas, con el objetivo de revisar y explorar alianzas que consoliden la instalación y operatividad de empresas farmacéuticas en el territorio venezolano.

Durante la reunión, compartieron experiencias técnicas e institucionales de cara a estrechar los lazos comerciales y de producción científica que buscan el bienestar de ambos pueblos.

La directora del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, Esperanza Briceño, calificó la reunión como un espacio sumamente afable y fructífero, y detalló que este acercamiento resulta esencial para que el bloque empresarial extranjero conozca a fondo las directrices que rigen el mercado.

Briceño manifestó que el Estado venezolano abre el camino y garantiza las condiciones para que el grupo de inversores consolide firmas productoras y comercializadoras en el país.

La iniciativa busca que se dinamice la economía formal y se formalice un acceso seguro e integral a tratamientos médicos para el pueblo venezolano.

FUENTE: CIUDAD CCS

FOTO: CORTESIA