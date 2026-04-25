Venezuela y Colombia fortalecen gestión de riesgo

CIUDAD MCY.- Como parte del encuentro multidisciplinario liderado por el canciller de la República, Yván Gil, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR) participó en la instalación de la III reunión de la Comisión de Vecindad e Integración Venezuela-Colombia, en los espacios de la histórica Casa Amarilla de Caracas, con el objetivo de fortalecer la cooperación y las relaciones en temas estratégicos de interés nacional.

El encuentro contó con la presencia del viceministro para la Gestión de Riesgo y director nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, Alm. Juan Carlos Oti Paituvi, quien reafirmó que el SNGR fortalece la voluntad técnica y política de seguir trabajando en favor de la protección, prevención y bienestar de los ciudadanos que residen en el país y en las comunidades fronterizas.

Durante la jornada, se resaltó la importancia de la responsabilidad de los Estados en la generación de políticas que prioricen la protección de la vida y la reducción de vulnerabilidades, mediante la implementación de programas y mecanismos comunes de alerta temprana y respuesta ante emergencias, tanto naturales como antrópicas.

Asimismo, con estas actividades se busca intercambiar estrategias para robustecer la seguridad y defensa; la prevención y gestión de riesgos; el comercio, la industria, el turismo, la energía y la salud, entre otros temas de los países hermanos.

Cabe destacar que en esta reunión asistieron el director general nacional de Bomberos, P/G. Juan Carlos González; el presidente del Inameh, G/B. Reidy Zambrano; y el director del Despacho de Protección Civil, C/N. Antonio Mejía, quienes compartieron experiencias y consolidaron acuerdos con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de la República de Colombia.