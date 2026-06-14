Venezuela y Colombia reactivan Comisión para Estudio de Cuencas Hidrográficas

CIUDAD MCY.- La República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia relanzaron la Comisión Técnica Binacional para el Estudio de Cuencas Hidrográficas, como parte de los compromisos adquiridos durante la III Reunión de la Comisión de Vecindad e Integración Colombia – Venezuela, celebrada en Caracas en el mes de abril.

La actividad vía videoconferencia estuvo presidida por el viceministro para América Latina del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Mauricio Rodríguez, y la viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Juana Castro; reactivándose este mecanismo de cooperación técnica después de 21 años.

El viceministro Rodríguez reiteró la voluntad política del Gobierno nacional de retomar el diálogo histórico en este asunto de la agenda binacional; priorizando la sensatez, el Derecho Internacional y la paz.

Asimismo, el diplomático subrayó la necesidad de transformar las fronteras en espacios de oportunidad técnica y de rigurosidad científica, dejando atrás antiguos escenarios de provocación o abandono, promovidos por factores ajenos a la realidad bilateral.

​»Nuestras fronteras debemos verlas como oportunidades para la cooperación y no para las divergencias: son puntos geográficos de encuentros entre dos pueblos hermanos con lazos históricos indisolubles», refirió Rodríguez.

Es oportuno también destacar las labores de la Comisión de Demarcación, cuyas actividades conjuntas estaban paralizadas desde el año 2007 y que, recientemente, también comenzaron las tareas de inspección, verificación y mantenimiento de la realidad fronteriza en los espacios limítrofes de ambas naciones.

FUENTE: CANCILLERÍA VENEZUELA

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