Venezuela y EEUU. firman históricos acuerdos energéticos

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lidera firma de acuerdos energéticos con delegación de los Estados Unidos, encabezada por el secretario de Energía del país norteamericano, Christopher Wright, que arribó este martes 1° de septiembre.

Esta agenda de trabajo de la jefa de Estado, refleja un equilibrio perfecto en la atracción de capitales. Al encuentro con los socios estadounidenses se suma la crucial reunión con la multinacional italiana ENI, lo que garantiza el flujo de inversiones europeas y la expansión de licencias mixtas (petróleo y gas).

Se llevó a cabo la firma de acuerdo integral del pago del bono entre la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos y la empresa Chevron Carabobo Holding, por concepto de acceso a las reservas de hidrocarburos de las áreas delimitadas a la empresa mixta Petroindependencia. Firman por la empresa Chevron, Mariano Vela, presidente de Chevron Venezuela, y por el Ministerio de Hidrocarburos, firma Paula Henao, titular de la cartera.

De igual forma, se rubricó el acuerdo para el reconocimiento de conformidad de las enmiendas de los contratos de conversión de las empresas mixtas Petroboscán, Petropiar y Petroindependencia a los términos de la nueva Ley de Hidrocarburos suscritos el 28 de julio de 2026, así como las adaptaciones de los planes de negocios de estas empresas mixtas bajo el nuevo marco legal y fiscal del sector hidrocarburos. Suscriben por la empresa Chevron, Mariano Vela, y por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), Eduardo Pinto, presidente de la corporación.

Por otro lado, se firmó el acuerdo de transición del Bloque Junín V entre la empresa ENI, Pdvsa Petróleo y la CVP. Firman por la empresa ENI, Fabrizio Bolondi, director general de la empresa Venezuela, y por Pdvsa Petróleo, Jovanny Martínez, vicepresidente ejecutivo de Petróleos de Venezuela. Por la CVP, firmó Pinto.

Igualmente, se suscitó la firma del contrato de participación productiva de hidrocarburos en el área delimitada Bloque Junín V entre Pdvsa Petróleos S.A. y la empresa ENI Venezuela. Para este convenio, firmaron por ENI, Guido Brusco, director de operaciones, y por Pdvsa Petróleo, Jovanny Martínez, vicepresidente ejecutivo de Petróleos de Venezuela.

En el lugar, también se suscribió el contrato de participación productiva de hidrocarburos en el área delimitada Bloque Budare Elotes entre la empresa Primaveras y Pdvsa Petróleos S.A. Por Primaveras firmó Manuel Iribarren, socio fundador, y por Pdvsa, Jovanny Martínez.

Se realizó la firma de la alianza estratégica para la recuperación de la infraestructura eléctrica de la industria petrolera entre General Electric Vernova y Pdvsa Petróleos S.A. Otro de los acuerdos, fue la firma de la alianza estratégica entre la empresa General Electric Vernova y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Por último, se suscribió el acuerdo para el estudio conjunto de la factibilidad técnico-económica para el desarrollo de las áreas exploratorias Oficina Norte entre la empresa Aspect Holding y Pdvsa.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL