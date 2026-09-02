Presidenta Delcy Rodríguez sostuvo encuentro con petroleras internacionales

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este miércoles un encuentro de trabajo en el Palacio de Miraflores con altos ejecutivos de l petroleras internacionales, que buscan ampliar la cooperación y crecimiento económico

La mandataria, encabezó eeste miércoles en el Palacio de Miraflores un encuentro estratégico con altos directivos de la empresa petrolera estadounidense Chevron.

En la actividad participan, por la delegación internacional, el presidente y director ejecutivo de Chevron Corporation, Michael Wirth, junto al presidente Upstream, Clay Neff, y los representantes de la firma en el país, mientras que por la parte venezolana acompañan a la jefa de Estado el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, la ministra de Hidrocarburos, Paola Nao, y la directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

​La jornada de trabajo se inscribe en las reuniones que adelanta el Ejecutivo nacional con distintas corporaciones del sector energético internacional, orientadas a evaluar y fortalecer las alianzas operativas en materia de petróleo y gas.

Este encuentro da continuidad a la agenda de cooperación y acuerdos suscritos con la compañía petrolera para el desarrollo de los proyectos conjuntos en el territorio nacional.

DIRECTIVOS DE LA EMPRESA PETROLERA ENI

La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este miércoles un encuentro de trabajo en el Palacio de Miraflores con altos ejecutivos de la corporación energética italiana Eni, liderados por su director ejecutivo, Claudio Descalzi.

La cita, a la que también asisten autoridades de la Vicepresidencia Sectorial de Economía, del Ministerio de Petróleo y de Petróleos de Venezuela (PDVSA), se orienta a la revisión de la agenda bilateral y los esquemas de cooperación vigentes en materia de hidrocarburos.

​Durante la jornada, ambas delegaciones evalúan el mapa de inversiones conjuntas, proyectos de desarrollo operacional y oportunidades de expansión en los sectores de crudo y gas natural.

La reunión forma parte de las acciones para dinamizar la participación de corporaciones internacionales en las áreas estratégicas de la industria energética nacional.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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