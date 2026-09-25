Venezuela y la Unctad revisan agenda de cooperación

CIUDAD MCY.-El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Félix Plasencia, informó a través de sus redes sociales que sostuvo un encuentro bilateral con el secretario general interino de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), Pedro Manuel Moreno, en el cual revisaron el estado de la cooperación entre Venezuela y este organismo.

Durante la reunión se abordaron nuevas áreas de asistencia técnica vinculadas a la facilitación del comercio, promoción y diversificación de exportaciones, inversiones, comercio electrónico y economía digital, entre otros ámbitos estratégicos.

Plasencia señaló que se acordó avanzar en la organización de una mesa de trabajo en Caracas, con la participación de instituciones nacionales y expertos de la Unctad, para evaluar los proyectos existentes y definir una agenda concreta de cooperación en áreas prioritarias para Venezuela

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL