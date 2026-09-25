Angola y Venezuela revisan agenda de cooperación en materia energética y comercial

CIUDAD MCY.-El ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, sostuvo un encuentro fraternal con su homólogo de Angola, embajador Tété António, orientado a consolidar los lazos de cooperación estratégica e intercambio bilateral entre ambos pueblos.

En el encuentro revisaron los avances de la agenda bilateral y se identificaron nuevas oportunidades para fortalecer lazos de cooperación en áreas de comercio, inversiones, minería y la exploración petrolera offshore.

Asimismo, ambas autoridades coincidieron en la importancia de potenciar el intercambio de conocimientos y experiencias en diversos motores productivos, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico sustentable y el bienestar de ambas naciones.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Angola se caracterizan por una alianza estratégica basada en la cooperación energética, petrolera y diplomática, enmarcada en el principio de la cooperación Sur-Sur.

El encuentro se desarrolló a propósito de la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En este evento, la delegación venezolana ha reiterado su postura firme en defensa del derecho internacional, la diplomacia y el multilateralismo, tal como se establece en los objetivos de la Asamblea General de la ONU.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL