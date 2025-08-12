Vinotinto femenina jugará en Cabudare para la Liga de Naciones

CIUDAD MCY.- La Federación Venezolana de Fútbol anunció que la selección nacional femenina jugará sus partidos de la próxima Liga de Naciones en el estadio Metropolitano de Cabudare.

Este torneo servirá para llevar a cabo las eliminatorias para la Copa del Mundo Brasil 2027. Bajo la dirección de su nuevo técnico, Ricardo Belli, la Vinotinto Femenina debutará en esta competición el 24 de octubre contra la selección de Chile.

Cabe destacar que en mayo del 2024, el combinado nacional, dirigido en ese entonces por Pamela Conti, se midió ante Colombia en un par de amistosos FIFA en el Metropolitano de Cabudare, los cuales sirvieron para reinaugurar el recinto.

La Liga de Naciones otorgará dos cupos directos para el mundial a los equipos mejor clasificados, mientras que el tercer y cuarto lugar irán a un repechaje intercontinental. Brasil, como país anfitrión, no participará en el certamen.

