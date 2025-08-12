Leones del Caracas nombra a Juan Cristóbal Coronil como nuevo gerente general

CIUDAD MCY.- Los Leones del Caracas anunciaron a Juan Cristóbal Coronil como su nuevo gerente general para la próxima temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Este nombramiento se produce días después de la salida de Juan Escobar, quien fungía como presidente y gerente ejecutivo.

Trayectoria de Juan Coronil

Coronil es abogado de profesión, con 27 años de experiencia en áreas como derecho corporativo, arbitraje comercial y gerencia. Aunque es su primera vez en el béisbol, no es ajeno al mundo deportivo, pues ha asesorado a equipos, ligas y federaciones en temas legales y comerciales.

Según el comunicado del club, su pasión por el béisbol y su amplia experiencia fueron factores clave para su designación.

Su misión será continuar el legado de los Leones, que cuentan con 21 títulos en la LVBP. Se unirá al gerente deportivo, Luis Sojo, para conformar la nueva directiva del equipo.

Fuente: Líder en Deportes

