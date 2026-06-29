Voluntarios suman fuerza y ayuda para los afectados por los sismos

Desde el Instituto Regional del Deporte Aragua (IRDA), principal centro de acopio, la colectividad deja su contribución en pro de quienes perdieron su estabilidad luego de los terremotos

CIUDAD MCY.- La humanidad y empatía de los venezolanos en una situación tan delicada, como el contexto post terremoto, es notoria en cada espacio destinado a la recolección de donativos.

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El Instituto Regional del Deporte Aragua (IRDA), fue destinado como principal centro de acopio de la entidad por parte del gabinete ejecutivo, donde la colectividad se aboca con el fin de dejar significativos aportes y así contribuir a la estabilidad y recuperación de quienes perdieron viviendas, familiares y recursos el pasado 24 de junio.

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El Gimnasio 12 de Febrero se encuentra colmado de ropa, alimentos, bebidas, lencería de hogar, colchones, colchonetas y otros elementos para un periodo transitorio digno.

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Desde el 25 de junio, decenas de voluntarios organizan por lotes, características, tallas y género cada ítem, para hacer llegar de forma segura e inmediata a quienes lo necesitan. Marcos Rodríguez, uno de los coordinadores del centro, detalló que, la clasificación según las necesidades de cada población agiliza el proceso de entrega.

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Estas ayudas son entregadas por residentes de la entidad, así como estados aledaños, lo que demuestra el compromiso y valor con el bienestar social, algo que, Rodríguez describe como «un orgullo, ver la participación y colaboración de todos».

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Empresas, grupos civiles, culturales, religiosos, con variedad demográfica, pues desde los más jóvenes hasta adultos mayores, contribuyen a la importante causa.

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TESTIMONIOS DEL VOLUNTARIADO

‎Ivana Marchen: «tenemos jordanas organizadas, se han prestado todos los insumos, muchas personas llegan a colaborar, con esto sacamos muchos autobuses con ayuda a las zonas afectadas».

‎Irasis Romero: «esto es una labor social, desde el día uno estamos ayudando a nuestros hermanos, porque Venezuela somos todos y ellos nos necesitan».

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CIUDAD MCY