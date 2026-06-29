Recibidos en el HCM heridos por los terremotos

La directora del nosocomio, Elba Petit, ofreció un balance operativo tras los eventos telúricos, en el que destacó la operatividad continua del sitio para ofrecer cuidados de primer nivel

CIUDAD MCY.- El Hospital Central de Maracay (HCM) ofrece atención especializada a 15 pacientes que resultaron heridos por el terremoto del 24 junio, así lo dio a conocer Elba Petit, directora del nosocomio, durante un balance operativo.

‎Los atendidos provienen de los municipios Tovar, Santiago Mariño y Ocumare de la Costa de Oro, así como del estado La Guaira. «Todos se encuentran estables, con politraumatismos leves por aplastamiento (…) Muchos se están estabilizando, para posteriormente ser intervenidos quirúrgicamente», señaló la vocera.

‎‎El personal médico y de enfermería se abocó en la recuperación primaria, con cuidados de primer nivel, estudios y consultas. Tanto exámenes de laboratorio, radiografías, insumos y demás elementos fueron dispuestos de manera gratuita e inmediata, como respuesta a la contingencia.

‎‎OPERATIVIDAD RUTINARIA

‎La directora del nosocomio desmintió la situación de congestionamiento en las instalaciones, pues las actividades mantienen su curso habitual. «Mantenemos las atenciones rutinarias, tenemos camas para los pacientes en general y un área específica para quienes vengan de La Guaira», refirió Petitt.

‎‎En materia de infraestructura, señaló que, el edificio no sufrió ningún daño y así lo confirmó la evaluación a cargo de los especialistas, luego de un recorrido por los nueve pisos y diversos consultorios.

‎ ‎»Los expertos levantaron un informe y determinaron que las fisuras son menores, solo afectaciones a la pintura», subrayó.

‎‎HISTORIAS DE VIDA

‎Uno de los casos más emblemáticos que llegó al hospital Tipo IV, fue el de María Andreína de Gouveia, quien sobrevivió al desplome del edificio Bosque Lindo en el municipio Santiago Mariño, estado Aragua. La fémina se encuentra en cuidados intensivos con signos estables, en espera de una pronta mejoría para las intervenciones quirúrgicas.

‎‎Ernesto Dávila llegó desde Maiquetía, estado La Guaira, con múltiples impactos en los miembros inferiores, como resultado de saltar de una ventana para preservar su vida durante el evento sísmico. Su hermana, Carolina Ávila, relató que él logró llegar a un puesto asistencial, donde atendió de forma momentánea sus heridas y diabetes, para luego trasladarse a la capital aragüeña.

‎‎En su llegada a Maracay, recorrió varios centros hasta llegar al HCM, donde la experiencia, pese a la situación, el recibimiento de los profesionales les permite sobrellevar el momento y ver una mejoría de salud.

‎THAIMARA ORTIZ

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