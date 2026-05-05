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Vuelta a la Patria: Arriban al país 157 venezolanos procedentes de Estados Unidos

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PorRafael Velásquez

May 4, 2026

CIUDAD MCY.- Este lunes 4 de mayo retornaron al país 157 ciudadanos venezolanos en el vuelo número 140 de Conviasa, procedentes de Miami, Florida, quienes aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

A través de las redes sociales del programa se pudo conocer que el grupo de connacionales está integrado por 106 hombres, 29 mujeres y 22 menores de edad, quienes fueron atendidos de acuerdo con los protocolos de asistencia integral establecidos por las autoridades.

Según el informe oficial, tanto los adultos, como el grupo de menores de edad, conformado por 7 niños y 15 niñas, iniciaron los trámites correspondientes para su reinserción en las actividades productivas y sociales del país.

Este nuevo arribo consolida la operatividad del plan de repatriación en la ruta entre Estados Unidos y Venezuela, que lleva adelante el programa gubernamental orientado a facilitar el retorno de quienes se encontraban en el exterior.

FUENTE: LA IGUANA

FOTO: CORTESÍA

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Por Rafael Velásquez

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