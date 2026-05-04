SAPI robustece planes de formación y atención para el desarrollo de la economía nacional

CIUDAD MCY.-El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), arriba a 28 años de funcionamiento, lo que consolida así el registro y certificación de las obras e innovaciones de las y los venezolanos, con un robusto plan de formación, atención y acompañamiento institucional en todas sus áreas sustantivas, a fin de aportar al desarrollo económico del país.

Durante casi tres décadas, el SAPI ha blindado el ingenio venezolano, lo que transforma su creatividad en activos de valor sostenible e impulsa el reconocimiento de su Propiedad Intelectual, acciones que lo convierten en un pilar esencial para la protección de Marcas, Patentes, Derecho de Autor e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP).

El órgano encargado de la PI en Venezuela ha potenciado también la participación femenina en este ámbito, mediante una intensa agenda especializada puesta en marcha durante el último trienio, como parte de la Gran Misión Venezuela Mujer, con su programa “Mujer Creativa”. ‎ ‎

Paralelamente, llevó a cabo diversas actividades: conversatorios, talleres, visitas técnicas y jornadas de Taquilla Exprés, realizadas en todas las regiones del país, en sintonía con la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, lo que representa un avance significativo en esta materia, no obstante, los desafíos económicos y sociales.

Se conoció que, con el propósito de fortalecer sus políticas institucionales, el SAPI lideró en los últimos años el Plan Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual (PENPI) de Venezuela, que se convirtió en un mecanismo de integración mediante las Agendas Comunes de Trabajo (ACOT) y un amplio proceso de consulta pública nacional realizado para sumar a sus esfuerzos la visión de diversos sectores productivos en la construcción del documento final.

El SAPI se ha empoderado de los ámbitos público, privado y emprendedor, para impulsar proyectos estratégicos que generan soluciones concretas para el bienestar del colectivo nacional.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA