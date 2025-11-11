Vuelta a la Patria facilita regreso de venezolanos tras suspensión del TPS en EEUU

Ciudad MCY.-El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, anunció que a los venezolanos que actualmente enfrentan distintas vicisitudes en Estados Unidos a causa de la suspensión del “Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) por parte del presidente Donald Trump, se les facilitará el retorno a Venezuela mediante la “Gran Misión Vuelta a la Patria”.

“Esos compañeros que hoy están siendo echados allá, saben que tienen en su país un lugar donde ser recibidos por sus familias”, indicó el también Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Asimismo, lamentó las diversas dificultades que numerosos venezolanos residentes en Estados Unidos enfrentan a diario a causa de la suspensión del TPS.

“Dicen algunos que hay 350 mil venezolanos, otros que dicen 600 mil, y el acoso contra el pueblo de Venezuela va más allá de eso. Los venezolanos no pueden comprar propiedades en algunos sectores de Estados Unidos; así tengan tiempo viviendo allí, no pueden comprar, se les tiene prohibido, y además padecen persecuciones en las calles, lo cual es una situación terrible”, comentó el vicepresidente Cabello Rondón.

De igual manera, informó que los integrantes de la banda mafiosa “Los Coyotes”, integrada por David Smolansky, Carlos Vecchio, Leopoldo López, Julio Borges, Lester Toledo, Freddy Guevara, Miguel Pizarro y Carlos Paparoni, manipularon a estos compatriotas para que emigraran hacia Estados Unidos bajo la falsa promesa de lograr el llamado “Sueño Americano”.

Fuente: Prensa Mpprijp | FOTO CORTESÍA