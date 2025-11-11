Vladimir Padrino: EEUU despliega mentiras para justificar agresión en el Caribe

Ciudad MCY.-“La paz en el Caribe está siendo amenazada por una mentira construida en el Departamento de Estado con el fin de distraer la atención de los graves problemas domésticos en EE. UU.”, aseveró el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, al denunciar una nueva maniobra comunicacional del gobierno estadounidense.

A través de su canal de Telegram, Padrino López señaló que dentro de las Fuerzas Armadas norteamericanas existe un “gran desacuerdo y contradicción”, en referencia al uso de unidades militares para ejecutar acciones que han sido interpretadas como ajusticiamientos en la región caribeña. Estas operaciones han generado un rechazo generalizado por parte de gobiernos y organismos internacionales.

Advirtió que las campañas de desinformación promovidas desde Washington no logran sostenerse en el tiempo. “Toda mentira fabricada de esa naturaleza no dura 48 horas, todo eso se derrumbó»; al tiempo que calificó como fallido el intento de justificar el despliegue militar en aguas cercanas a Venezuela.

Aseguró que, frente a las agresiones, la respuesta del Estado venezolano seguirá firme con el trabajo, la cohesión institucional y con el compromiso con la defensa nacional. “Ellos seguirán con sus falsedades, incoherencias y saña contra Venezuela. De nuestra parte habrá más trabajo, más cohesión y más amor por la Patria”.

Finalmente, reiteró que cualquier acción que atente contra la soberanía territorial será enfrentada con firmeza. “Ese despliegue en el mar Caribe tiene un rechazo unánime, mundial. Ellos deben decidir cuándo se recogen; si quieren hacer algo que sea en su país, allá ellos. Nosotros estamos obligados a defender Venezuela”.

VTV | FOTO CORTESÍA