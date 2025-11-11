Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Vladimir Padrino: EEUU despliega mentiras para justificar agresión en el Caribe

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Nov 11, 2025

Ciudad MCY.-“La paz en el Caribe está siendo amenazada por una mentira construida en el Departamento de Estado con el fin de distraer la atención de los graves problemas domésticos en EE. UU.”, aseveró el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, al denunciar una nueva maniobra comunicacional del gobierno estadounidense.

A través de su canal de Telegram, Padrino López señaló que dentro de las Fuerzas Armadas norteamericanas existe un “gran desacuerdo y contradicción”, en referencia al uso de unidades militares para ejecutar acciones que han sido interpretadas como ajusticiamientos en la región caribeña. Estas operaciones han generado un rechazo generalizado por parte de gobiernos y organismos internacionales.

Advirtió que las campañas de desinformación promovidas desde Washington no logran sostenerse en el tiempo. “Toda mentira fabricada de esa naturaleza no dura 48 horas, todo eso se derrumbó»; al tiempo que calificó como fallido el intento de justificar el despliegue militar en aguas cercanas a Venezuela.

Aseguró que, frente a las agresiones, la respuesta del Estado venezolano seguirá firme con el trabajo, la cohesión institucional y con el compromiso con la defensa nacional. “Ellos seguirán con sus falsedades, incoherencias y saña contra Venezuela. De nuestra parte habrá más trabajo, más cohesión y más amor por la Patria”.

Finalmente, reiteró que cualquier acción que atente contra la soberanía territorial será enfrentada con firmeza. “Ese despliegue en el mar Caribe tiene un rechazo unánime, mundial. Ellos deben decidir cuándo se recogen; si quieren hacer algo que sea en su país, allá ellos. Nosotros estamos obligados a defender Venezuela”.

 

VTV | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

Vuelta a la Patria facilita regreso de venezolanos tras suspensión del TPS en EEUU

11 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

PSUV Aragua participó en balance nacional sobre conformación de CBBI

11 de noviembre de 2025 Beatriz Guilarte
Cultura

Filven llegará a Aragua este viernes 14 de noviembre

11 de noviembre de 2025 Beatriz Guilarte
Aragua

Sector Educativo participó en elecciones para el Congreso Nacional Constituyente de la Clase Obrera

11 de noviembre de 2025 Beatriz Guilarte