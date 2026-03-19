Willson Contreras inspirado irá a su primera participación con Boston en 2026

CIUDAD MCY.- Willson Contreras fue uno de los peloteros más emocionados tras el título conquistado por Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

La selección dio la estocada venciendo en la gran final a Estados Unidos desde el loanDepot Park de Miami.

Aunque no fue parte del compromiso, el primera base fue fundamental durante el camino de los venezolanos en la mencionado edición, donde se coronaron por primera vez en su historia, uniéndose a Japón (x3), República Dominicana y Estados Unidos como los países que han tocado la gloria.

Después del campeonato con Venezuela, Contreras tendrá una misión importante en la venidera temporada de las Grandes Ligas, la cual vivirá su primera participación con el uniforme de Boston Red Sox. Cabe destacar que, tanto el inicialista como Ranger Suárez fueron los miembros de la franquicia de la Liga Americana que se titularon en el certamen mundialista.

Willson Contreras piensa en la temporada MLB 2026

Luego de no poder contener las lágrimas durante toda la jornada del martes, donde el momento más conmovedor llegó cuando su tío entró al terreno de juego y lo abrazó durante varios segundos, en una escena en la que prácticamente nadie logró evitar llorar, el pelotero venezolano confesó que la exigencia vivida en el Clásico Mundial de Béisbol será clave en su presentación en la próxima campaña de Las Mayores.

Jugar bajo presión tan temprano en el año nos va a servir a nosotros para la temporada. El Clásico tiene una energía bastante fuerte y eso nos va a servir durante la temporada. Estamos listos para afrontar el 2026″, declaró Contreras a Marcos Grunfield.

Además de ser uno de dos miembros de Boston en proclamarse campeón en la cita mundialista, el inicialista se convirtió, junto a William Contreras, en la primera pareja de hermanos de la historia en ganar el cetro en un Mundial de Béisbol.

FUENTE MERIDIANO

FOTO: CORTESÍA