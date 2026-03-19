Venezuela conoce a rivales en Mundial Sub17 de voleibol en ambas ramas

CIUDAD MCY.- Las selecciones venezolanas (femenina y masculina) conocen ya los rivales que afrontarán en los Campeonatos Mundiales Sub17 que se van a disputar este mismo año en Chile y Qatar, tras los sorteos realizados en por la federación internacional de la disciplina.

El combinado femenino quedó encuadrado en el Grupo B del torneo que se va a disputar en suelo austral, compartiendo con los sextetos de Túnez, China, Perú, Filipinas y México.

Hay que recordar que Venezuela llega al Mundial de Voleibol Sub17 femenino como actual campeón del área sudamericana, título que obtuvo en el torneo celebrado el Perú, en septiembre del año pasado.

En esa oportunidad las chicas lograron la hazaña de coronarse ante el sexteto de Brasil al que barrieron por 3-0 y parciales de 25-22, 25-14 y 25-14.

Los 24 equipos divididos en 4 grupos se medirán por el sistema de todos contra todos, avanzan cuatro por series y a partir de los octavos de final se darán los choques directos hasta definir a los dos conjuntos que definirán el título.

El Mundial Femenino Sub18 se disputará desde el 5 al 15 de agosto en Santiago de Chile.

El resto de participantes son, por el A: Chile, Turquía, Egipto, Estados Unidos, Tailandia y Chequia.

C: Japón, Brasil, Argentina, Polonia, Croacia y España.

D: Italia, China Taipéi, Puerto Rico, Corea, República Dominicana y Argelia.

Sexteto masculino de voleibol y los grupos

El combinado de varones, que también se viene preparando en paralelo, formará parte del Grupo D junto a los seleccionados de España, Cuba y la República Checa.

El máximo torneo mundial comprende seis grupos de cuatro combinados y avanzan los dos primeros y los cuatro mejores terceros para conformar los emparejamientos de octavos de final (16 equipos) con similar formato que las mujeres a partir de esa ronda.

Los muchachos lograron su cupo al Mundial Sub18 tras someter a Chile 3-1 por la medalla de bronce en el en el torneo Suramericano celebrado en Comodoro Rivadavia, Argentina.

Las demás selecciones quedaron encuadradas así:

A: Qatar, México, Francia y Polonia

B: Italia, Túnez, India y Rumania.

C: Argentina, Puerto Rico, Pakistán y Argelia.

E: Irán, Brasil, Bulgaria y Japón.

F: China Taipéi, Egipto, Estados Unidos y Turquía.

El Mundial Sub18 masculino se llevará a cabo en Doha (Qatar) desde 19 al 29 de agosto.

FUENTE CIUDAD CCS

FOTO: CORTESÍA