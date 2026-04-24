Wingo ofrecerá vuelos desde Bogotá y Medellín hasta Margarita en junio

CIUDAD MCY.– La aerolínea Wingo tiene previsto ofrecer vuelos especiales desde Bogotá y Medellín, Colombia, hasta la ciudad de Porlamar, estado Nueva Esparta, a mediados del mes de junio, informó su vicepresidente comercial y de planificación, Jorge Jiménez.

“Una operación estacional en mitad de año desde Bogotá y Medellín a Porlamar, en la isla de Margarita”, afirmó, reseñaron medios nacionales.

Jiménez indicó que la metodología de los viajes será mediante vuelos charter impulsados junto al Grupo BT.

En este sentido, el ejecutivo explicó que este tipo de vuelos no se pueden agendar directamente en la página de Wingo, sino que debe hacerse en la red de agencia con la que los clientes pueden reservar paquetes de siete días y seis noches en la isla.

Además, adelantó que dentro de tres semanas anunciarán un nuevo destino entre Bogotá y otra ciudad Venezuela.

“Lo que estamos haciendo es ser protagonista de esta reactivación comercial que estamos viendo entre Colombia y Venezuela. Estimulando el turismo colombiano para disfrutar de esa maravillosa isla”, agregó.

FUENTE: AVN

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