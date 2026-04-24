Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Dólar se cotiza en Bs. 483,86 y el euro en Bs. 566,84

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Abr 24, 2026

CIUDAD MCY.- Las mesas de cambio que operan en el país cotizan el valor del dólar para este viernes 24 de abril en Bs. 483,86, mientras que el euro se estima en Bs.566,84; de acuerdo con la información publicada en la página web del Banco Central de Venezuela (BCV).

De igual forma, el BCV fijó el valor de las otras divisas de la siguiente manera: el yuan en Bs. 70,80; la lira turca en Bs. 10,77 y el rublo en Bs. 6,39.

Vale destacar que el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada del jueves 23 de abril de 2026.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA

 

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Deportes

Liga Futsal Femenina inició en el Coliseo La Urbina

24 de abril de 2026 Beatriz Guilarte
Venezuela

Ministro Padrino López: «Me coloco en defensa de la producción nacional»

24 de abril de 2026 Rafael Velásquez
Cultura

La obra Muertas de la risa llega a Caracas

24 de abril de 2026 Beatriz Guilarte
Venezuela

Invitan a ciudadanos venezolanos a aplicar para el Comité de Postulaciones Judiciales

24 de abril de 2026 Rafael Velásquez