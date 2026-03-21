Yulimar Rojas saltó al segundo lugar en su regreso

La criolla ganó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo bajo techo 2026, al lograr registro de 14.86 metros

CIUDAD MCY.-Yulimar Rojas, la reina del salto triple, regresó a las competencias dando lo mejor de sí. Ahora, en el Campeonato Mundial de Atletismo bajo techo 2026, se colgó la medalla de plata.

La criolla buscaba su cuarta corona en el certamen, al que clasificó hace unos días al consagrarse en el Campeonato de España de Clubes Femeninos (Copa Iberdrola 2026) registrando una marca de 14.95, su mejor hasta ahora en el año y la nueva mejor del evento.

La plusmarquista universal compitió este sábado en Kujawy Pomorze (voivodato de Cuyavia y Pomerania, Polonia) y se colgó la medalla de plata al registrar un salto de 14.86 metros en la final.

Yulimar Rojas comenzó de manera inusual la competición por la medalla, pues tuvo un intento nulo. Su siguiente salto fue de 14.54 que la colocaron en la parte alta de la tabla. Tuvo otro intento fallido en el tercer salto, antes de concretar su intento que le valió el registro para la plata, en la cuarta oportunidad con el 14.86. Quiso mejorar, como algo lógico en la competencia, pero no lo logró, pues en el quinto salto tuvo otra bandera roja y en el sexto -y último- apenas alcanzó los 14.75.

La medalla de oro la obtuvo la cubana Leyanis Pérez con un registro de 14.95 metros -en su segundo intento- y el bronce quedó en manos de la senegalesa Saly Sarr, con 14.70 en su cuarta oportunidad.

Vale recordar que la nativa del estado Anzoátegui, actual poseedora del récord mundial (15.74 m) y campeona olímpica en Tokio 2020, ganó el Campeonato Mundial de Atletismo bajo techo 2016, 2018 y 2022.

FUENTE: EL LÍDER

FOTO: CORTESÍA