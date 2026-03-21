Aragua Vóleibol Club muestra carácter en un cerrado partido como visitante en Guatire

CIUDAD MCY.-El Aragua Vóleibol Club inició su serie como visitante con una ajustada derrota 3-2 ante Universitarias de Miranda en el Polideportivo Francisco José Mujica Toro de Guatire, estado Miranda, en un encuentro donde el conjunto aragüeño exigió al máximo a su rival y llevó la definición hasta el quinto set.

El conjunto aragüeño saltó a la cancha con su sexteto inicial conformado por la capitana Leydi Colina, la líbero Ana Muñoz, Kamilly Vitória, Yllen Gutiérrez, Nelxalba Mejías, Dora Barrios y Luciana Hernández, mostrando desde el inicio intensidad y compromiso en cada punto.

El primer set favoreció al equipo local (25-20), en un parcial donde Aragua compitió de principio a fin, destacando Leydi Colina con 6 puntos en ataque y una sólida labor defensiva de la líbero Ana Muñoz.

La reacción no tardó en llegar. En el segundo set, Aragua elevó su nivel ofensivo y logró igualar el compromiso (25-23), con Kamilly Vitória como punta de lanza al aportar 7 puntos claves para el empate parcial.

Aunque el tercer set fue dominado por Miranda (25-14), el equipo aragüeño mantuvo su actitud competitiva, con momentos destacados nuevamente de Kamilly en ataque.

Lejos de bajar los brazos, Aragua mostró carácter en el cuarto set, imponiéndose con autoridad (25-17). La defensa fue determinante, con una destacada actuación de Ana Muñoz, pieza clave en la construcción del empate 2-2.

El encuentro se definió en el quinto set, donde Miranda logró cerrar el partido (15-6), en un marcador que no refleja la intensidad y dificultad que representó Aragua durante gran parte del compromiso.

Más allá del resultado, el partido dejó aspectos positivos para el equipo dirigido por Álvaro Sánchez, incluyendo el sólido debut de Kamilly Vitória, quien tuvo un impacto inmediato en el esquema ofensivo.

Aragua Vóleibol Club demostró carácter, capacidad de reacción y un alto nivel competitivo en condición de visitante, obligando al rival a emplearse a fondo para quedarse con la victoria.

El conjunto aragüeño pasará la página rápidamente y volverá a la cancha este domingo, nuevamente en el Polideportivo Francisco José Mujica Toro de Guatire, con la mirada puesta en ajustar detalles y regresar a Maracay con una victoria. El compromiso será transmitido por Bym Sports a partir de las 12:00 del mediodía.

FUENTE: PRENSA ARAGUA VC

FOTOS: PRENSA ARAGUA VC