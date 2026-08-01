Zonas de la Aragüeñidad impulsarán el deporte y la recreación en la entidad

Niños, jóvenes y adultos disfrutarán de espacios con zonas para el ejercicio y la recreación

CIUDAD MCY .- El estado Aragua avanza con firmeza en la construcción de las Zonas de la Aragüeñidad, un ambicioso proyecto de infraestructura que busca transformar los accesos principales de la región en espacios de encuentro turístico, económico y social.

Así lo informó Jeaneth Morales, responsable de las Zonas de la Aragüeñidad en el estado, quien estuvo acompañada de la gobernadora de la entidad Joana Sánchez y el alcalde de Girardot, Rafael Morales; quien destacó que estas obras están diseñadas para exaltar los valores arquitectónicos, culturales y humanos que definen a la población de la entidad. «En cada espacio y lugar de Aragua vamos a encontrar una Zona de la Aragüeñidad ubicada en puntos estratégicos, son lugares que invitan a conocer nuestra identidad y promueven un entorno saludable y agradable para toda la familia», explicó Morales.

Cabe destacar que, actualmente el proyecto se encuentra en plena fase de expansión. Tras la consolidación del primer punto en el sector Tapa Tapa, ya se construye la segunda zona en el municipio Girardot, la cual estará ubicada sector Tricolor, mientras que en paralelo se desarrollan otros espacios similares en los municipios San Casimiro y Camatagua.

Asimismo, Morales confirmó que el Corredor del Cacao se convertirá en la tercera zona desplegada en Girardot.

De la misma manera, la representante gubernamental explicó que las Zonas de la Aragüeñidad se caracterizan por concentrar una alta variedad de elementos deportivos adaptados a las disciplinas más arraigadas en cada comunidad. Dichas instalaciones incluyen, canchas múltiples para la práctica del baloncesto, voleibol, fútbol sala, béisbol 5 y canchas de voleibol de playa. Además de áreas exclusivas para bolas criollas y zonas de ciclovías.

Otro de los espacios tiene que ver con los intergeneracionales, los cuales cumplirán con infraestructura de calistenia para jóvenes y áreas de juego de dominó pensadas para los adultos mayores.

Finalmente, la responsable de las obras dijo que estas zonas formarán parte de un sistema integrado de espacios públicos que interconectará a las ciudades mediante ciclovías y rutas peatonales. Asimismo, cada punto incorporará módulos de desarrollo económico local para fomentar el comercio e impulsar el uso activo y productivo de los espacios, asegurando que estos proyectos sean sinónimo de bienestar y felicidad para el pueblo aragüeño.

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

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