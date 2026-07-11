Zoológico Las Delicias amplía su programa de conservación con dos caimanes del Orinoco

Con la incorporación de estos ejemplares, el zoológico amplía sus acciones en materia de conservación de fauna, sumando esfuerzos para la protección y la generación de espacios destinados a la educación ambiental y la investigación.

CIUDAD MCY.- El Zoológico Las Delicias recibió dos ejemplares de caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius) que serán incorporados a su programa de reproducción y conservación de especies, como parte de las acciones orientadas a la protección de la fauna venezolana desde este espacio ubicado en el estado Aragua.

La llegada de los animales fue dada a conocer a través de las redes sociales oficiales del zoológico (@zoologicolasdelicias), donde se informó que ambos ejemplares ya fueron sometidos a evaluaciones médicas y procedimientos de triaje por parte del equipo de medicina veterinaria y bienestar animal, con la finalidad de garantizar condiciones adecuadas durante su proceso de adaptación.

La presidenta del complejo de protección animal, Vanessa Rodríguez, destacó que esta incorporación responde a las acciones desarrolladas para fortalecer la preservación de la especie.

“Siguiendo instrucciones de nuestra vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, aquí estamos, recibiendo dos ejemplares del Zoológico Leslie Pantin de Aragua en el plan de conservación y reproducción de nuestros caimanes del Orinoco”, expresó Rodríguez.

ESFUERZO POR LA FAUNA

Los nuevos ejemplares se suman a los esfuerzos de conservación impulsados desde el Zoológico Las Delicias, donde se promueve el cuidado, estudio y reproducción de especies que requieren protección especial para contribuir a su permanencia en los ecosistemas nacionales.

Es importante mencionar que, el caimán del Orinoco es una especie emblemática de la fauna venezolana que enfrenta importantes desafíos para su conservación, por lo que los programas de reproducción bajo manejo especializado representan una alternativa clave para contribuir a la recuperación de sus poblaciones.

Con esta incorporación, el espacio dedicado a la protección de la fauna en Aragua fortalece su papel en la educación ambiental, la investigación y la preservación de especies autóctonas del país.

REINYMAR TOVAR

FOTOS:CORTESIA