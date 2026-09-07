18 metros del colector de aguas servidas fueron sustituidos en La Mora

CIUDAD MCY.- Como parte de los trabajos de mantenimiento y mejora de los servicios públicos, se dio inicio a una importante intervención de la sustitución de tuberías de aguas servidas en la Avenida 3 (parte alta) de La Mora, municipio Ribas, orientada a optimizar el sistema de tuberías de los sectores 1 y 2 de esta comunidad.

Los trabajos consisten en la sustitución de 18 metros de tubería de PVC de 10 pulgadas de diámetro, lo que garantiza una mayor durabilidad y eficiencia en el flujo. Esta acción tendrá un impacto directo y positivo en la calidad de vida de aproximadamente de 1.500 familias.

Previamente a estas labores, las cuadrillas técnicas realizaron una revisión exhaustiva en la parte baja de la misma Avenida 3, donde se había reportado un hundimiento. Tras las verificaciones pertinentes, se determinó que la tubería en ese punto se encuentra en óptimas condiciones.

El incidente fue causado por una falta de compactación adecuada del terreno, ya ha sido solventada mediante el relleno y la compactación correcta del área para prevenir futuros problemas.

Estas labores están siendo ejecutadas a través de la Alcaldía del municipio José Félix Ribas y la empresa Hidrológica de Venezuela (HIDROVEN), con el apoyo de la Gobernación de Aragua y en articulación con el poder comunal de La Mora.

PRENSA ALCALDIA DE RIBAS

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