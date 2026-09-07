Jornada de salud atendió a más de 200 funcionarios policiales

CIUDAD MCY.- El Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) ejecutó una jornada de atención médica especializada en las instalaciones del Comando Central de la Policía del estado Aragua, ubicado en el sector San Jacinto del municipio Girardot.

En la jornada se logró consolidar 2.294 beneficios en materia de salud para funcionarios policiales personal administrativo obrero y sus familiares.

El abordaje médico y social garantizó la atención directa de 232 personas, 120 mujeres y 112 hombres. Asimismo, gracias al trabajo articulado entre el personal médico del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Madre Mía y el esfuerzo logístico de la comuna “Ciudad Socialista Guasimal”.

Durante el desarrollo de esta jornada se realizaron 303 consultas especializadas en distintas áreas como medicina interna, optometría, oftalmología, nutrición, pediatría, fisiatría, traumatología, cardiología, dermatología, ginecología psicología y cirugía general.

De igual manera, se llevó a cabo la capacitación de personas con discapacidad y la toma de 7 ecografías diagnósticas de alta definición.

En el área preventiva, el equipo de salud aplicó 464 investigaciones clínicas de control de presión arterial, peso y talla, se administraron 40 tratamientos de desparasitación además de dictar charlas de educación sanitaria y se entregó 60 métodos anticonceptivos. Además, se colocaron 11 de dosis de esquemas de vacunación contra la Fiebre Amarilla.

Al terminar la actividad, servicio de farmacia comunitaria aseguró la distribución gratuita de 11.840 unidosis de medicamentos, beneficiando de forma directa a las 232 personas atendidas en las instalaciones policiales de Maracay.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS : CORTESIA