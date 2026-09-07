Gobierno Bolivariano brindó más de 2 mil beneficios de salud durante múltiples despliegues

CIUDAD MCY.- Un importante balance de 495 personas atendidas y 2360 beneficios de salud integral consolidados fue el resultado del despliegue médico-social ejecutado durante este fin de semana en el estado Aragua. Las jornadas, orientadas bajo la cuarta línea estratégica del Plan de las 7 Transformaciones, recorrieron de manera simultánea comunidades de los municipios Santos Michelena, Santiago Mariño, Girardot, Sucre, José Félix Ribas, Libertador y Zamora.

Estas políticas de protección social masiva, ordenadas por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, y el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, contaron con el respaldo y la articulación regional de la gobernadora Joana Sánchez. El esfuerzo conjunto de los equipos básicos de salud y el poder popular organizado permitió resolver de forma inmediata necesidades de salud de las familias aragüeñas mediante consultas generales, valoraciones de medicina especializada y entregas de tratamientos.

Durante dichas jornadas se efectuaron 578 consultas médicas especializadas, 866 pesquisas de talla, peso, hipertensión y diabetes. En el área de inmunizaciones y para proteger a la población de enfermedades prevenibles por vacunas, fueron colocadas 116 dosis, entre ellas de fiebre amarilla, SRP, toxoide y polio.

Las jornadas contaron con el respaldo de la autoridad única de Salud de la entidad, Yosmary Lombano, quien enfatizó la diversidad de servicios prestados, los cuales abarcaron desde la medicina interna, geriatría y pediatría, hasta atenciones ginecológicas con ecografías para embarazadas, valoraciones odontológicas y captación de personas con discapacidad. Asimismo, los despliegues incluyeron un componente educativo preventivo con la asistencia de centenares de ciudadanos a charlas sobre nutrición y salud mental.

Lombano reafirmó la voluntad de trabajo del sector sanitario regional para expandir la cobertura del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en la entidad. Concluyó ratificando que el avance de estas políticas territoriales demuestra la consolidación de una Venezuela humana, comprometida con defender la vida, la soberanía social y la atención médica gratuita de calidad para todo el pueblo aragüeño.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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