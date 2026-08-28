2 mil 500 familias son atendidas por optimización de aguas servidas en Aragua

El Equipo Multidisciplinario del Agua ejecutó la sustitución de 30 metros de tuberías de aguas servidas de 10 pulgadas de diámetro

CIUDAD MCY.-En respuesta inmediata a los reportes canalizados mediante la VenApp del sistema 1×10 del Buen Gobierno, el Equipo Multidisciplinario del Agua ejecutó la sustitución de 30 metros de tuberías de aguas servidas de material PVC de 10 pulgadas de diámetro en la urbanización Base Sucre, ubicada en el municipio Girardot del estado Aragua.

El despliegue técnico atendió a 2 mil 500 familias de la Comuna Los Tacariguas y abarcó la reconstrucción de un tramo de 18 metros en la avenida 3, así como la intervención de un tramo de 12 metros en la calle 15, con un despliegue prioritario a la intersección con la calle 5.

Los trabajadores realizaron labores de excavación, retiro del colector colapsado y colocación del nuevo conducto para restablecer el flujo continuo de las aguas residuales en el sector, con la finalidad de dar una solución definitiva a las incidencias manifestadas.

Esta acción de infraestructura sanitaria consolida la eficiencia de la Agenda Concreta de Acción (ACA) promovidas por el Gobierno Bolivariano y el Ministerio del Poder Popular de las Aguas para el fortalecimiento de los servicios públicos en la entidad aragüeña.

PRENSA MINISTERIO DE AGUAS

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