Continúan con la intensiva búsqueda de ciudadana desaparecida en el río Aragua

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio José Félix Ribas, Juan Carlos Sánchez ofreció este jueves un balance sobre las operaciones de búsqueda y rescate que se llevan a cabo en el cauce del río Aragua, tras el siniestro ocurrido el pasado sábado en la jurisdicción.

Durante sus declaraciones, el mandatario municipal confirmó que, tras el hallazgo del cuerpo de la primera víctima, identificada como Eduardo Barbera, las labores se han concentrado desde las 7:00 a.m. de hoy en la localización de la segunda persona desaparecida, la ciudadana Zuleyka Morillo.

El operativo cuenta con la participación activa del Comando de Sucesos Adversos, integrado por los Bomberos, Protección Civil y el sistema VEN 911 Asimismo, se encuentran desplegados funcionarios de la Policía de Aragua, Policía Nacional y Policía Municipal, quienes trabajan en conjunto con grupos de voluntarios, vecinos y trabajadores de la empresa Mayanta y del sector comercial.

El alcalde detalló que las labores de rastreo, tanto acuático como superficial, se están ejecutando bajo estrictos protocolos en tres puntos clave del río punto Cero (Sector La Gavilana), puente Hierro (El Recreo) y dique de La Curía, Lugar donde se mantiene actualmente el puesto de control y monitoreo.

“En estos tres puntos se está buscando intensamente… hasta ahora no se ha conseguido a la otra persona, pero vamos a continuar en la búsqueda”, afirmó Sánchez, reafirmando el compromiso de todos los organismos de seguridad hasta lograr el esclarecimiento total de la situación y la localización de Morillo.

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