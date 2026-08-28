Ruta de la Identidad atendió a más de 200 habitantes en Tovar

CIUDAD MCY.- En el marco de las políticas de protección social impulsadas por la presidenta de la Republica, Delcy Rodríguez; la ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género Yelitza Santaella; la gobernadora Joana Sánchez; junto al alcalde del municipio Tovar, Maximiliano Suarez, se desarrolló una nueva jornada de la Ruta de Garantía a la Identidad y Protección de la Infancia y Adolescencia.

La actividad tuvo como punto de atención el campamento del sector Portachuelo, donde fueron atendidos más de 200 habitantes, entre niños, niñas, adolescentes y adultos, provenientes de las comunidades El Hondon, Paraulata, Sinifín, Las Luisas y Portachuelo.

Durante la jornada, el SAIME brindó atención para la cedulación por primera vez y renovación, facilitando el acceso al documento de identidad a los habitantes de estas comunidades.

El despliegue contó con la presencia de la viceministra del Ministerio de la Mujer, Nancy García, el Secretario de la Juventud de Aragua Yonathan Hernández, el equipo multidisciplinario de la 4ta Transformación, además de representantes de distintas instituciones que ofrecieron atención y orientación legal, jurídica y social.

Participaron el Ministerio Público, Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, Defensoría del Pueblo, Tribunal Supremo de Justicia, IDENNA, Consejo Nacional Electoral (CNE), Instituto de la Mujer, LOPNNA y Plan Parto Humanizado, así como el equipo médico del ASIC Tovar, que brindó atención a los habitantes.

La jornada permitió acercar diversos servicios a comunidades del territorio tovareño, fortaleciendo el trabajo articulado entre las instituciones y el Poder Popular para garantizar el derecho a la identidad y la protección integral de niños, niñas, adolescentes y familias.

PRENSA ALCALDIA DE TOVAR

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