200 cultores fueron atendidos en jornada médica y Corredor Violeta

La actividad ofreció de manera gratuita asistencia especializada y medicamentos para tratar diversas patologías

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de llevar una sonrisa a las personas que resguardan las raíces culturales del estado, se realizó en las instalaciones de la Casa de la Cultura una jornada de atención integral que ofreció más de 12 servicios especializados gratuitos.

Durante este encuentro estuvo presente Nicolás González, secretario de Cultura y John Escalona, director general de dicha instancia, quienes constataron que la actividad se desarrollara con total normalidad y sin interrupciones.

En este despliegue, más de 200 cultores, artesanos, trabajadores de la Secretaría de Cultura, personal de la Biblioteca Agustín Codazzi y comunidad en general fueron atendidas por profesionales de la salud.

La actividad ofreció servicios de medicina general, oftalmología, ginecología, pediatría y dermatología. Asimismo, se hizo la entrega de medicamentos gratuitos para tratar diferentes patologías.

El director general de la Secretaría de Cultura indicó que la jornada social estuvo completa, ya que además de los servicios médicos, se contó con la presencia del Corredor Violeta.

«Tenemos un espacio dedicado a las mujeres trabajadoras y cultoras donde están siendo atendidas con servicios de estética, mientras que los caballeros cuentan con el servicio de barbería».

Finalmente, Escalona destacó que este tipo de despliegues, orientados por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, va más allá de una atención médica, ya que busca el bienestar integral de quienes hacen vida en el sector cultural del estado.

IRENE RODRÍGUEZ |CIUDAD MCY

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