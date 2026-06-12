Con historia y teatro se celebró Feria del Libro en Girardot

Los estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato interpretaron obras teatrales inspiradas en la historia de El Libertador Simón Bolívar, los maestros Andrés Bello y Simón Rodríguez

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de promover y elevar el espíritu lector en el Semillero de la Patria, se realizó la Feria del Libro en Girardot, encuentro que contó con la participación de más de 200 instituciones educativas.

La jornada tuvo un lugar en las instalaciones de la Escuela Técnica de Artes Marciales (ETAM) «Federico Villena», específicamente en la sala de conciertos «Maestro Oswaldo Guevara».

En este encuentro de aprendizaje las instituciones educativas presentaron una serie de actividades pedagógicas, recreativas y lúdicas enfocadas en la lectura.

Además, los estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato interpretaron obras teatrales inspiradas en la historia de El libertador Simón Bolívar, así como también los maestros Andrés Bello y Simón Rodríguez.

La directora del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa del municipio Girardot, Auri Esther Alvarado, mencionó que la actividad busca resaltar los valores, historia y morales.

«Hoy conmemoramos el Día del Libro, un logro de nuestra gestión que encamina nuestra vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez; aquí estamos resaltando los valores históricos y morales de nuestra ciudadanía, de nuestros libertadores, porque tenemos que saber de dónde venimos y para dónde nosotros vamos a ir», indicó.

De esta manera, el Semillero de la Patria del municipio Girardot celebró el Dia del Libro uniendo la educación, el teatro y la historia en un solo espacio para fortalecer los valores pedagógicos.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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