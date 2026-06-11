Cleba sesionó en Lamas por Día de la Seguridad Vial

Durante la actividad el parlamento declaró al mes de junio como temporada de la movilidad segura

CIUDAD MCY.- El Consejo Legislativo del Estado Bolivariano (Cleba) realizó una sesión ordinaria en la Comuna “En honor al Gigante Hugo Chávez”, del municipio José Ángel Lamas, con el objetivo de estrechar vínculos con el pueblo santacrucense, así como debatir sobre los distintos proyectos de ley que se impulsan para poder avanzar en los planes de gestión gubernamental.

Durante la sesión presidida por Katiana Hernández, estuvieron presentes el alcalde Tony García, voceros comunales, integrantes de la Misión Abuelos y Abuelas de la Patria y la presidenta del Concejo Municipal de Lamas Ariamarys Pita.

“Para cumplir con la premisa del Libertado: Es fácil legislar para el pueblo, cosa difícil es que el pueblo sea legislador y ese es el reto que nosotros tenemos hoy en este parlamento”, expresó Hernández.

Por otro lado, el Cleba acordó la conmemoración y compromiso por el Día de la Seguridad Vial, de igual manera se remarcó su importancia no solo como una campaña preventiva nacional, sino mundial por lo que se buscará seguir promoviendo los valores, la educación y la conciencia de los ciudadanos.

Como parte de este acuerdo se declaró el mes de junio como Temporada de la Movilidad Segura, difundir campañas de concientización tanto digital como físicas enfocadas a factores de riesgo: uso del cinturón de seguridad, el casco, respeto de los límites de velocidad y no al uso del celular al manejar.

Además, el alcalde Tony García habló de los cambios que ha hecho, destacando que no ha sido fácil pasando por las malas condiciones en las que recibió el municipio, desde el sistema de aguas servidas en colapso, el colector Santa Cruz – Palo negro derrumbado, pero gracias al apoyo de la gobernadora Joana Sánchez en articulación nacional se logró la rehabilitación del colector.

Finalmente, el alcalde resaltó las mejoras en el área de salud como la adquisición de un equipo de Rayos X de última tecnología, logrando que se realicen 80 estudios diarios de forma gratuita a los pacientes sin tener que trasladarse a otros municipios.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

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