«Cars: Una aventura sobre ruedas» vuelve a las salas de cine

Como parte de los festejos por el aniversario, la película regresará a las salas de cine en su formato original, con el fin de propiciar el reencuentro del público con la historia que llegó por primera vez a la pantalla grande en 2006.

Este reestreno en la gran pantalla será una oportunidad para que las nuevas generaciones descubran la historia, mientras que los fanáticos podrán disfrutarla nuevamente en el cine.

La película fue dirigida por John Lasseter, producida por Darla K. Anderson y cuenta con música original de Randy Newman. La cinta recibió dos nominaciones a los Premios Óscar (Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por Our Town) y ganó el primer Globo de Oro otorgado a la Mejor Película Animada.

FUENTE : GLOBOVISION

FOTO : REFERENCIAL