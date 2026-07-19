30 mil funcionarios venezolanos atendieron la catástrofe sísmica con gran desempeño y profesionalismo

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció las labores de rescate de más de 30 mil funcionarios venezolanos y de unidades caninas, durante la atención a la reciente catástrofe sísmica.

Durante su intervención, la Mandataria Nacional destacó la dignidad y honorabilidad de quienes portan la indumentaria de rescatista. «Hoy yo les digo con sinceridad que sus uniformes son más honorables, sus uniformes tienen mucha dignidad, porque las tareas que, en conjunto, se cumplieron con 30 mil funcionarios para atender la catástrofe sísmica, la atendieron a la altura y sé que con gran desempeño con profesionalismo», manifestó la Jefa de Estado.

DESTACANDO TRABAJO CANINO

Un momento de especial reconocimiento fue dedicado a los guías caninos, cuyo trabajo resultó vital en el terreno. La Presidenta resaltó la labor de los perros de rescate

«Resalto los guías caninos, la oficial Burgos, saludamos a Luna marcó 80 personas, así como Tsunami que es un héroe nacional, es la alegría de quienes encuentran vida para recuperarla, para salvarla», informó la Jefa de Estado.

Para Rodríguez el sacrificio personal de los rescatistas, quienes, a pesar de haber sufrido la pérdida de familiares y compañeros de trabajo, antepusieron su deber y humanidad ante el dolor. «Se quitaron el polvo y el duelo y fueron a buscar más vida», manifestó la Presidenta con profunda admiración.

Concluyó su mensaje definiendo esta entrega absoluta como la máxima expresión de desprendimiento y amor al prójimo, valores que, a su juicio, definen la verdadera vocación de servicio de quienes arriesgan todo por sus connacionales.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA