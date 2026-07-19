28 universidades participan en Feria de Oportunidades de Estudios en Anzoátegui

CIUDAD MCY.- Un total de 28 instituciones de educación superior públicas y privadas participaron en la Feria de Oportunidades de Estudios, que se realizó en la sede de la Universidad Nacional de Turismo (Unatur) de Barcelona, estado Anzoátegui.

El evento estuvo dirigido a los estudiantes de quinto y sexto año de educación media, con el objetivo de orientarlos sobre la elección de opciones académicas.

El presidente del gabinete de Innovación, Power Cano, detalló que participaron 19 instituciones públicas y nueve privadas, entre estadales y nacionales, que expusieron sus ofertas.

Cano estuvo acompañado por el jefe del gabinete Social, Daniel Atay y la autoridad única de Educación, Adriana Sandonato, quienes recorrieron los módulos, dónde se atendieron a más de 900 estudiantes por día.

FUENTE: AVN

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